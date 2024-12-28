Представители городской Думы Краснодара посетили бойцов в военном госпитале

Представители городской Думы Краснодара посетили бойцов в военном госпиталеПеред Новым годом председатель городской Думы Вера Галушко, депутат Думы Краснодара Андрей Анашкин и его коллега Максим Бурлачко посетили военный госпиталь номер 419.
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