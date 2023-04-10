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BFM TV: В Марселе под обломками рухнувшего дома найдены тела двух погибших

Тела двух погибших в результате обрушения дома в Марселе во Франции обнаружены спасателями в ночь на понедельник, 10 апреля.

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