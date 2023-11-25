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«Параллельный импорт все». Что будет с автомобильным рынком в Приморье?

«Параллельный импорт все». Что будет с автомобильным рынком в Приморье?

Паралелльному импорту автомобилей в России постепенно приходит конец. Именно на этом мнении сходится большинство автоэкспертов, считая, что подобные схемы с введением новых правил перестали приносить прибыль, а цены на автомобили стали неподъемными, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на «АвтоВзгляд».

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