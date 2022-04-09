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Юрий Каминский: «На финише Латыпову не хватило спринтерского навыка. Тактически все сделал правильно, проиграл совсем чуть-чуть»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал результаты биатлонистов в коньковой гонке на 50 км на Югорском лыжном марафоне.

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