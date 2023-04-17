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Двух жителей Нью-Йорка арестовали по подозрению в открытии тайного участка полиции КНР

Двух жителей Нью-Йорка арестовали по подозрению в открытии тайного участка полиции КНР

Двое жителей Нью-Йорка арестованы по подозрению в управлении «незаконным полицейским участком китайского правительства за границей», который работал в Нижнем Манхэттене, сообщает министерство юстиции США.

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