«Как поклонник баскетбола, я хочу, чтобы это случилось». Гилберт Аренас хочет, чтобы Кевин Дюрэнт, Леброн Джеймс и Стефен Карри объединились

«Как поклонник баскетбола, я хочу, чтобы это случилось. Уверяю вас, если бы в 90 году у Майкла Джордана было три или четыре чемпионских перстня, и появилась идея его объединения с Мэджиком Джонсоном и Лэрри Бердом, и это был бы их последний сезон, в наше время все только об этом бы и говорили.