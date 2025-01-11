Полицейские из Северной Осетии уличили владелицу аптеки в Пятигорске в нелегальной торговле прегабалином

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Северная Осетия – Алания в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о незаконном обороте прегабалина жительницей Владикавказа задержали в Ставропольском крае владелицу аптеки в Пятигорске, которая продала ей сильнодействующее вещество без рецепта.