Полицейские из Северной Осетии уличили владелицу аптеки в Пятигорске в нелегальной торговле прегабалином

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Северная Осетия – Алания в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о незаконном обороте прегабалина жительницей Владикавказа задержали в Ставропольском крае владелицу аптеки в Пятигорске, которая продала ей сильнодействующее вещество без рецепта.
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