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Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ты будешь проклята своей страной! Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ну, это все! После того, как Пугачева вдруг захотела ответить певцу Стасу Михайлову - бессвязной речью, гримасой, якобы старого человека, и голосом старой калоши, сказав при этом, что "нормальные люди в эту страну не вернутся", закрутилось все уже по-серьезному! Госдума на следующий день кипела.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Пугачёва еврейка поэтому она плюёт на россиян обзывая его холопами и др.... тогда как сама нахапала с народа денег не меряно.  В итоге сама оказалась сукой и проблядью.
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7 час.
ОЛЕГЫЧ
Она и была проблядью по жизни,  ток счас сэто проявилось, любительница мальчиков, ток Кузьмин её раскусил.
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5 час.

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