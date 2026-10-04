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Царьград

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Мерц выделил Украине €1,35 млрд на оружие и энергетику

Мерц выделил Украине €1,35 млрд на оружие и энергетику

Канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня посетил Киев и объявил о выделении Украине €1 млрд на военные нужды и €350 млн для энергетики.

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