В ауле Уляп, а точнее Ульском (до 1926 года аул официально назывался Ульский) до периода репрессий действовали 8 мечетей.
Аул Уляп
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В ауле Уляп, а точнее Ульском (до 1926 года аул официально назывался Ульский) до периода репрессий действовали 8 мечетей.
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