★ world pristav...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Гутман
    !!!!!!!!!!!!!!!👍👍👍👍👍 "Кто к нам с мечом придет, .....!!!"Украинские диверс...
  • Светлейший
    Такие события надо снимать на видео и транслировать на украинские паблики, пусть вкурят, что им всем не миновать пого...Украинские диверс...
  • Владимир Моргунов
    ЕВРОШЛЮХИ В ИЗГНАНИИ !!!!!!!!!!!!! МЕСТО-НА ПАНЕЛИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА !!!В полку имени Тих...

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 марта 2024 года: Где ВСУ несут гигантские потери, зачем Украина признала «зависимость» Зел

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 марта 2024 года: Где ВСУ несут гигантские потери, зачем Украина признала «зависимость» Зел

За неделю в 65 контратаках под Авдеевкой ВСУ угробили 2710 своих бойцов Западная группировка войск на Купянском направлении за 7 дней отразила 22 контратаки штурмовых групп ВСУ, потерявших свыше трех рот, три танка, две бронемашины, 21 автомобиль, чешскую РСЗО Vampire и 25 орудий полевой артиллерии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх