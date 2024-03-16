Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 марта 2024 года: Где ВСУ несут гигантские потери, зачем Украина признала «зависимость» Зел

За неделю в 65 контратаках под Авдеевкой ВСУ угробили 2710 своих бойцов Западная группировка войск на Купянском направлении за 7 дней отразила 22 контратаки штурмовых групп ВСУ, потерявших свыше трех рот, три танка, две бронемашины, 21 автомобиль, чешскую РСЗО Vampire и 25 орудий полевой артиллерии.
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