За неделю в 65 контратаках под Авдеевкой ВСУ угробили 2710 своих бойцов Западная группировка войск на Купянском направлении за 7 дней отразила 22 контратаки штурмовых групп ВСУ, потерявших свыше трех рот, три танка, две бронемашины, 21 автомобиль, чешскую РСЗО Vampire и 25 орудий полевой артиллерии.