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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой об отказе в переигровке матча за Суперкубок: «Спартак» правильно сделал, что попытался. Если каждый раз будут такие пенальти назначать, во что превратится футбол?»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение КДК РФС по матчу за Суперкубок России между петербургским и московским клубами (1:1, пен.

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