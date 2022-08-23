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Ставки растут: «Газпром» закрывает «Северный поток»

Со времён гениальнейшей «Бриллиантовой руки», в которой зашифровано всё, что случилось впоследствии со страной, миллионы наших людей отлично знают: «А если не будут брать – отключим газ!» Настало время сбыться и этому пророчеству Леонида Гайдая.

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