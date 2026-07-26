Легковушка под Казанью влетела в шумозащитный экран, шесть человек пострадали

ДТП произошло сегодня у села Кощаково в Пестречинском районе Татарстана. По информации пресс-службы Прокуратуры РТ, 18-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, влетел в шумозащитный экран и вылетел с дороги на 19-м километре трассы Казань – Шемордан.