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Татар-информ

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Легковушка под Казанью влетела в шумозащитный экран, шесть человек пострадали

Легковушка под Казанью влетела в шумозащитный экран, шесть человек пострадали

ДТП произошло сегодня у села Кощаково в Пестречинском районе Татарстана. По информации пресс-службы Прокуратуры РТ, 18-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, влетел в шумозащитный экран и вылетел с дороги на 19-м километре трассы Казань – Шемордан.

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