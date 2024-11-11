Участница «Фабрики звезд» Виктория Колесникова сообщила о гибели отца своих сыновей

Виктория Колесникова принимала участие в шестом сезоне «Фабрики звезд» на Первом канале. Тогда публика восторгалась талантом и хрупкостью юной певицы, которую ласково называли Кнопкой.
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