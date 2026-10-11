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Памела Андерсон вернулась к макияжу: как звезда «Спасателей Малибу» покорила Милан в золотом платье и чёрных тенях

Памела Андерсон вернулась к макияжу: как звезда «Спасателей Малибу» покорила Милан в золотом платье и чёрных тенях

Памела Андерсон, легенда Голливуда и икона 90-х, вновь покорила мир красоты — но на этот раз не без макияжа.

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