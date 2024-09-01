Pump.fun превысил $100 млн выручки. Платформа по выпуску мемкоинов обходит минтинг NFT на Polymarket в августе

Pump.fun - gлатформа для запуска мемкоинов и Polymarket - децентрализованная площадка для прогнозов, которые “материализуются” в минтинг NFT, основные точки приложения спекулятивного капитала рынка криптовалют.
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