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Царьград

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Адвокат Трунов назвал страны, куда может сбежать Павел Дуров из-за розыска

Адвокат Трунов назвал страны, куда может сбежать Павел Дуров из-за розыска

Юрист объяснил, где и почему основателя Telegram могут задержать, а где откажутся выдавать России.Объявление Павла Дурова в международный розыск породило множество вопросов о том, где он может укрыться и удастся ли его экстрадировать.

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