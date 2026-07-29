Адвокат Трунов назвал страны, куда может сбежать Павел Дуров из-за розыска

Юрист объяснил, где и почему основателя Telegram могут задержать, а где откажутся выдавать России.Объявление Павла Дурова в международный розыск породило множество вопросов о том, где он может укрыться и удастся ли его экстрадировать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии