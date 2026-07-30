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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрист Анцелиович: «У Украины мало шансов оспорить решение МОК о допуске россиян и получить нужный им вердикт»

Спортивный юрист Анна Анцелиович считает, что у Национального олимпийского комитета (НОК) Украины мало шансов добиться отмены допуска россиян.

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