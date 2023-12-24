13-летняя блогерша Милана Хаметова похвасталась покупкой трехэтажного особняка

Вячеслав Арефкин

Когда вы перестанете людей РОССИИ дурить, какая она блогерша в 13 лет!!! ЕЕ надо проверить органам по детству, что она творит!! А также кто ее крышует и чья она детка!!! Задолбали, с детства разлагаете детей, где ФСБ, потом опять скажут проморгали и она то ли с жизнью расталась, то ли на запад удрала!!! Все дети страны смотрят и говорят, почему им можно, а другим нельзя!!!