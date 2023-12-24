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13-летняя блогерша Милана Хаметова похвасталась покупкой трехэтажного особняка

13-летняя блогерша Милана Хаметова похвасталась покупкой трехэтажного особняка

Милана Хаметова, известная блогер и молодая артистка, радует своих более чем шести миллионов подписчиков на YouTube не только интересным контентом, но и своими достижениями.

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Комментарии
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Вячеслав Арефкин
Когда вы перестанете людей РОССИИ дурить, какая она блогерша в 13 лет!!! ЕЕ надо проверить органам по детству, что она творит!! А также кто ее крышует и чья она детка!!! Задолбали, с детства разлагаете детей, где ФСБ, потом опять скажут проморгали и она то ли с жизнью расталась, то ли на запад удрала!!! Все дети страны смотрят и говорят, почему им можно, а другим нельзя!!!
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13 час.
вылитый литой
недоумки обувают слабоумных
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10 час.
НС
Наталья Середа
Вячеслав Арефкин коротко и ясно👍
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7 час.

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