Зачем к Украине стянули дополнительные силы НАТО, что еще происходить в зоне СВО Юлия СоколоваРастущее волнение, стоившее на пороге восточной Европы, становится невидимой линией фронта, к которой активно присматриваются страны Североатлантического альянса.