Зачем к Украине стянули дополнительные силы НАТО, что еще происходить в зоне СВО Юлия СоколоваРастущее волнение, стоившее на пороге восточной Европы, становится невидимой линией фронта, к которой активно присматриваются страны Североатлантического альянса.
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