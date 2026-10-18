Сегодня, 18 октября, в Москве состоится матч 11-го тура чемпионата России по футболу (РПЛ) между «Спартаком» и «Рубином».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Филатов призвал р...
- Галицкий призналс...
- В Германии две па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым