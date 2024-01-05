Режиссер Елена Демидова скончалась в возрасте 59 лет

Режиссер и сценарист Елена Демидова умерла на 60-м году жизни. Об этом сообщила кинорежиссер Марина Разбежкина на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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