Удар по Севастополю: ответное слово за Россией Камни с небес Кто считает американцев своими врагами?На этот тривиальный вопрос каждый ответит по-своему, но ясно одно – неприятелей у Вашингтона достаточно.
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