В Германии «прокачали» Mercedes-AMG G 63: 820 л.с. и жёлтый салон

Немецкое тюнинговое ателье Keyvany «прокачало» Mercedes-AMG G 63: за счет нового аэродинамического обвеса автомобилю значительно подправили внешность, мотор заметно прибавил в мощности, а салон… оказался жёлтым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии