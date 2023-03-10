Стилист назвала 12 лайфхаков, которые стоит знать всем девушкам плюс-сайз

Стилист назвала 12 лайфхаков, которые стоит знать всем девушкам плюс-сайзНа что обращать внимание девушкам plus size, чтобы выглядеть модно и красиво, рассказала Мария Трофимова – стилист и имиджмейкер, создатель авторского курса «Мне идет».