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Стилист назвала 12 лайфхаков, которые стоит знать всем девушкам плюс-сайз

Стилист назвала 12 лайфхаков, которые стоит знать всем девушкам плюс-сайз

Стилист назвала 12 лайфхаков, которые стоит знать всем девушкам плюс-сайзНа что обращать внимание девушкам plus size, чтобы выглядеть модно и красиво, рассказала Мария Трофимова – стилист и имиджмейкер, создатель авторского курса «Мне идет».

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