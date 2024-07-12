В Мангистауском районе бурят 8 скважин питьевой воды

В районах области продолжаются запланированные строительные работы сетей водоснабжения. В первую очередь аким Мангистауского района Галымжан Ниязов ознакомился со строительством водопровода «Көңдиқұдық -Тұщықұдық», сообщает Центр общественных коммуникаций.
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