Сексуальный рассинхрон: почему мужчины возбуждаются утром, а женщины глубоко вечером?

У ученых есть объяснение необычного феномена, который доставляет неудобство. А вы знали, что пик сексуального возбуждения у мужчин и женщин приходится на разное время суток? О причинах такого несовпадения биоритмов рассказала врач-гинеколог Мария Селихова.
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