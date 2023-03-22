И.о. премьера Хегер: Словакия в ближайшие недели поставит Украине сверхзвуковые истребители МиГ-29

Братислава в ближайшие недели поставит киевской стороне сверхзвуковые истребители МиГ-29. С соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности руководителя словацкого правительства Эдуард Хегер, говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.
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