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И.о. премьера Хегер: Словакия в ближайшие недели поставит Украине сверхзвуковые истребители МиГ-29

И.о. премьера Хегер: Словакия в ближайшие недели поставит Украине сверхзвуковые истребители МиГ-29

Братислава в ближайшие недели поставит киевской стороне сверхзвуковые истребители МиГ-29. С соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности руководителя словацкого правительства Эдуард Хегер, говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

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