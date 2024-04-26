Военный журналист Борзенко: ВСУ испугались атаки России со стороны Белоруссии

ВСУ сосредоточили на границе с Белоруссией 120 тысяч военных. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко рассказал ведущему «360» Антону Шестакову, о чем может говорит такая подготовка, и насколько эффективна.
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