Военный журналист Борзенко: ВСУ испугались атаки России со стороны Белоруссии

Влад Владимиров

Дефективные эти "драконы" там у хохлов, похоже... Их маленькие зубы опасны, ну, разве что лишь для легковых машин. Дебилам без мозгов свою активность проявлять негоже. Довольно ж неприглядный вид получается там у таких картин.😂