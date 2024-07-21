Какая цифра присутствует в дате рождения у умных людей Юлия ЧелкановаДаты рождения часто сопровождаются различными предсказаниями и тайнами, но есть одна интересная особенность, связанная с людьми с высоким интеллектом.
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