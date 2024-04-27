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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Резник: "С предателями не общаюсь". А Пригожин прошелся по совести Пугачевой

Резник: "С предателями не общаюсь". А Пригожин прошелся по совести Пугачевой

Так до сих пор и неясно, где отметила свой 75-летний юбилей Алла Пугачева - "под бомбежками" в израильской Кейсарии, куда "не смог приехать ни один из 160 гостей", из-за того, что Израиль "закрыл небо", или все-таки на Кипре, куда кто-то, да наверное приехал.

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Комментарии
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Алина Белова
Прав Пригожин.
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17 час.
А
Алексей
Да оставьте в конце концов Аллу П.(Г) в покое пусть катится куда хочет. Была эпоха А.П., но она - А.Б.,  сама всё слила.
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15 час.
Lora Некрасова
А Садальский молодец. Он что-нибудь да придумает эдакое. С этим неутомимым озорником не соскучишься.🙃🤪😇
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14 час.

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