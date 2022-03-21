Пресечена противоправная деятельность жительницы Приморского края, призывающей к дискредитации ВС РФ

В Артемовском городском округе Приморского края пресечена противоправная деятельность 26-летней местной жительницы, которая на своей странице в социальной сети разместила материал, содержащий призывы совершать действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил Российской Федерации в указанных целях, а также в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.