Секта отдаст через власти Японии $67 млн пострадавшим от больших пожертвований

Религиозная организация "Церковь объединения" в Японии, которую власти стремятся распустить из-за обвинений в вымогательстве крупных пожертвований у своих последователей, обещает выделить 10 млрд иен (примерно $67 млн) на компенсации пострадавшим.
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