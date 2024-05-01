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Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля («РБ Спорт»)

По информации «РБ Спорт», следующий сезон стартует 13 июля матчем за Суперкубок страны. Первый тур Мир РПЛ состоится в уикенд 21 июля, а первый тур группового этапа Фонбет Кубка России пройдет 31 июля.

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