Впервые в истории в Steam за неделю вышло более 700 новых игр

Точнее, сразу 720 проектов Прошлая неделя, то есть неделя с 24 по 30 августа включительно, стала первой в истории, когда в Steam за отчётный период было добавлено более 700 новых игр.
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