Доцент Иванова-Швец: ветераны ВОВ в мае получат дополнительные выплаты

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории пенсионеров, имеющие отношение ко Дню Победы, в мае получают дополнительные выплаты.