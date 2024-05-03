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Доцент Иванова-Швец: ветераны ВОВ в мае получат дополнительные выплаты

Доцент Иванова-Швец: ветераны ВОВ в мае получат дополнительные выплаты

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории пенсионеров, имеющие отношение ко Дню Победы, в мае получают дополнительные выплаты.

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