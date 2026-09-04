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Регионы России

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Профессор из Норвегии обратил внимание на реакцию НАТО на угрозы Зеленского в адрес России

Профессор из Норвегии обратил внимание на реакцию НАТО на угрозы Зеленского в адрес России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диеcен призвал общественность обратить внимание на реакцию стран НАТО на предупреждения главы киевского режима Владимира Зеленского, касающиеся безопасности гражданской авиации в российском воздушном пространстве.

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