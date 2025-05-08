Ответ «Искандером»: как Россия отвечает на вызовы Киева и НАТО после атаки на Крым Ирина ВальковаВ преддверии одного из самых значимых праздников в российской истории — Дня Победы — киевский режим предпринял попытку нанести чувствительный удар по Крыму, продемонстрировав, что он способен действовать дерзко и на значительном удалении от линии фронта.