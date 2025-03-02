Предупреждение об ухудшении погодных условий!Сегодня, 02.03 с 18:00 в районе Алушты и Ялты ожидаются обильные осадки в виде снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки и затруднению движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии