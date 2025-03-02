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Предупреждение об ухудшении погодных условий!

Предупреждение об ухудшении погодных условий!

Предупреждение об ухудшении погодных условий!Сегодня, 02.03 с 18:00 в районе Алушты и Ялты ожидаются обильные осадки в виде снега, что может привести к ухудшению дорожной обстановки и затруднению движения.

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