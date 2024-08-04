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Путин указал на необходимость наращивать железнодорожную инфраструктуру

Путин указал на необходимость наращивать железнодорожную инфраструктуру

России необходимо форсированное наращивание железнодорожной инфраструктуры на новом технологическом уровне, с использованием самых передовых разработок, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника, которое размещено на сайте Кремля.

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