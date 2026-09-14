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Продукция промышленности Москвы востребована в большинстве регионов — Собянин

Продукция промышленности Москвы востребована в большинстве регионов — Собянин

Продукция московских промышленных предприятий пользуется спросом в большинстве российских регионов. Глава столицы Сергей Собянин сообщил об этом в своем канале в мессенджере "Макс".

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