Маск ищет новых испытуемых для телепатических мозговых имплантатов

Компания Илона Маска Neurolink открывает прием заявок на испытания мозговых имплантатов. Кто может подать заявку и как? Речь идет об испытаниях телепатических мозговых имплантатов после “успешной” операции на мозг первого испытуемого.
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