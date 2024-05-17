Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Маск ищет новых испытуемых для телепатических мозговых имплантатов

Компания Илона Маска Neurolink открывает прием заявок на испытания мозговых имплантатов. Кто может подать заявку и как? Речь идет об испытаниях телепатических мозговых имплантатов после “успешной” операции на мозг первого испытуемого.

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