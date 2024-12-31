Иностранные боевики получат официальные должности в сирийской армии

Новые правители Сирии включили состав вооруженных сил страны несколько иностранных боевиков, включая уйгуров, иорданца и турка, трое из которых получили звания бригадных генералов и, по меньшей мере, еще трое — полковников, в рамках попыток Дамаска превратить разношерстные повстанческие группировки в профессиональных военных.