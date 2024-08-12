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Татар-информ

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В России утвердили правила взаимодействия интернет-провайдеров и УК

Правительство утвердило правила взаимодействия интернет-провайдеров и управляющих компаний при размещении сетей связи в многоквартирных домах Взаимодействие компаний-провайдеров, предоставляющих услуги по выходу в интернет, и управляющих компаний многоквартирных домов теперь будет регулироваться едиными правилами.

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