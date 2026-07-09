Реальные люди в исполнении Тома Хэнкса: насколько он похож на тех, кого играет

Том Хэнкс — актёр, которому верят. Два «Оскара» подряд, девять миллиардов долларов кассовых сборов по всему миру и четыре десятилетия в кино сделали его человеком, которого режиссёры зовут играть реальных людей снова и снова.
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