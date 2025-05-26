Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Долларовый миллионер Владислав Тетюхин за свой счет построил Уральский клинический лечебно-диагностический центр

Долларовый миллионер Владислав Тетюхин за свой счет построил Уральский клинический лечебно-диагностический центр

Вернее, Владислав Валентинович был миллионером. Практически все свои деньги он вложил в строительство центра.

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