Напавшего на российских журналистов британского дипломата госпитализировали в Москве. Что с ним произошло?

Заместителя посла Британии в РФ Додда госпитализировали в Москве со стенозом Заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда, недавно напавшего на российских журналистов в аэропорту Внуково, госпитализировали в Москве.
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