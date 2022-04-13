МВД Украины осадило Зеленского по поводу предложения по обмену Медведчука на военнопленных

По информации от РИА Новости, МВД Украины осадило президента Владимира Зеленского после его предложения обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на взятых в плен украинских военных.
По информации от РИА Новости, МВД Украины осадило президента Владимира Зеленского после его предложения обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на взятых в плен украинских военных.
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