Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПашаГлоба
    Славно повоевал пиридурок недоносок ,Офицер НАТО из Ма...
  • ПашаГлоба
    Пустить по кругу ,выложить на ютюб и помахать ручкойОфицер НАТО из Ма...
  • ledenez107 Русская
    ..да, беда..То бы мы  в средней полосе России на этой яхте на морские прогулки выезжали, а теперь вот  фиг с маслом...FBC: полиция Фидж...

МВД Украины осадило Зеленского по поводу предложения по обмену Медведчука на военнопленных

МВД Украины осадило Зеленского по поводу предложения по обмену Медведчука на военнопленных

По информации от РИА Новости, МВД Украины осадило президента Владимира Зеленского после его предложения обменять задержанного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на взятых в плен украинских военных.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх