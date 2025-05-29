Журнал HotCars составил рейтинг из 10 надежных спортивных автомобилей

Hyundai Genesis Coupe 2015 года выпуска оказался самым надежным среди спортивных автомобилей. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.