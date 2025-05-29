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Журнал HotCars составил рейтинг из 10 надежных спортивных автомобилей

Журнал HotCars составил рейтинг из 10 надежных спортивных автомобилей

Hyundai Genesis Coupe 2015 года выпуска оказался самым надежным среди спортивных автомобилей. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.

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